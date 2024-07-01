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Архангельский УФСИН рассказал о социальной адаптации бывших заключенных

На базе министерства труда, занятости и социального развития Поморья прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу открытия на территории региона центров пробации для осужденных, находящихся в трудной жизненной ситуации. В обсуждении участвовали и сотрудники УФСИН России по Архангельской области.

Мероприятие провели в целях реализации положений Федерального закона от 06.02.2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации». В нем приняли участие представители региональных министерств и ведомств, уголовно-исполнительную систему Поморья представляли заместитель начальника Управления Владимир Тропов, сотрудник отделения исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН Эмма Зыкова и представители заинтересованных отделов.

С первого января 2025 года в России начнет применяться постпенитенциарная пробация в отношении лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Поэтому главной темой обсуждения стала одна из приоритетных задач, стоящих перед УФСИН и правительством области в текущем году,- создание центров пробации – специализированных организаций, где смогут нуждающимся предоставить временное место пребывания. 

На совещании с основным докладом выступила представитель регионального УФСИН Эмма Зыкова. Она разъяснила, что закон «О пробации в Российской Федерации» предусматривает создание системы ресоциализации бывших осужденных, а именно, создание необходимой правовой основы для эффективной адаптации таких граждан в обществе, предупреждения случаев их возвращения в криминальную среду и совершения повторных преступлений. В этой связи важным вопросом встречи стало рассмотрение возможности открытия первого в регионе центра пробации на базе Центра социальной адаптации лиц, без определенного места жительства и занятий. Здесь бывшие осужденные смогут получить срочные социальные услуги: им предоставят временное место пребывания, выдадут продуктовый набор или талоны на горячее питание, помогут с оформлением временной регистрации, окажут содействие в трудоустройстве, восстановлении документов, подборе съёмного жилья, оформлении пенсии и инвалидности. 

В ходе заседания стороны обсудили различные аспекты воплощения проекта, наметили план дальнейшей работы по данному направлению.

 

19 август 14:27 | : Будни

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