Принцип пробации уверенно шагает по Поморью

На базе министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области состоялось совещание, главным вопросом которого стало рассмотрение итогов работы по реализации положений федерального закона «О пробации в РФ».

Областную службу исполнения наказаний на встрече представлял заместитель начальника УФСИН Дмитрий Ошуков, начальник уголовно-исполнительной инспекции Анна Урсаева и сотрудники Управления, в чью компетенцию входит координация всех аспектов, касающихся пробации. Также в обсуждении важных и актуальных вопросов по социальной адаптации принял участие заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Павел Шевелев и ряд специалистов ведомства.

Между региональным УФСИН и областным министерством труда, занятости и социального развития подписано соглашение о взаимодействии. В течение прошлого года сотрудниками службы исполнения наказаний в сотрудничестве с представителями минтруда оказывалась помощь осужденным, подпадающим под действие закона о пробации. На состоявшемся совещании стороны подвели итоги работы в данном направлении и обсудили эффективность применения закона на практике.

В 2024 году из исправительных учреждений по отбытии срока наказания освобождены 785 осужденных. Из них по данным службы занятости трудоустроен 141 человек, в рамках временного трудоустройства 21, еще 9 человек после выхода на свободу открыли собственное дело. Вопросы трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы стоят на особом внимании, поскольку именно от их решения зависит во многом социальная адаптация.

Еще одним важным моментов рассмотрения стало введение и использование единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Новый сервис, созданный на портале Госуслуг, будет серьезным и важным шагом по применению пробации.

- Оказание помощи осужденным в адаптации к жизни на свободе остается приоритетным направлением работы сотрудников уголовно-исполнительной системы. Для повышения эффективности пробации необходимо тесное сотрудничество всех государственных структур и институтов гражданского общества, только совместные усилия помогут преодолеть возникающие трудности, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.