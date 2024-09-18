В Архангельске обсудили новые формы социальной реабилитации заключенных

В УФСИН России по Архангельской области прошел круглый стол, в ходе которого обсудили вопросы, касающиеся реализации Федерального закона «О пробации в РФ».

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Максим Трефяк, заместитель руководителя ведомства Дмитрий Ошуков, начальник Управления Минюста Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская, представители региональных министерств и ведомств, а также общественных, коммерческих и некоммерческих организаций.

С первого января 2024 года Федеральный закон «О пробации в РФ» начал работу в отношении лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции, а с первого января 2025 года начнет применяться постпенитенциарная пробация в отношении граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Поэтому главной темой обсуждения стало взаимодействие с общественными, коммерческими и некоммерческими организациями, которые готовы оказывать помощь данной категории.

Открыли круглый стол временно исполняющий обязанности начальника региональной уголовно-исполнительной системы Максим Трефяк и заместитель начальника УФСИН Дмитрий Ошуков. Они отметили, что для эффективного функционирования института пробации необходимо конструктивное взаимодействие государственных органов и гражданского общества для выполнения задачи по реализации нового закона и участие в этой работе данных организаций.

- Это позволит вовлечь в совместную деятельность широкий круг волонтеров, общественных, коммерческих, некоммерческих и религиозных организаций, что в свою очередь будет способствовать коррекции социального поведения, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация, - прокомментировал Максим Трефяк.

Также поприветствовала всех собравшихся начальник Управления Минюста Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская. Она подчеркнула важность обсуждаемой темы, поскольку от конструктивного взаимодействия УФСИН со всеми присутствующими на мероприятии зависит реализация закона о пробации на территории региона.

Затем с основным докладом выступила начальник отделения исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН Мария Корота. Она разъяснила, что закон «О пробации в РФ» предусматривает создание системы ресоциализации бывших осужденных, а именно, создание необходимой правовой основы для эффективной адаптации таких граждан в обществе, предупреждение случаев их возвращения в криминальную среду и совершения повторных преступлений. Мария Корота рассказала, что в настоящее время в целях осуществления мероприятий для лиц, в отношении которых применяется пробация, УФСИН организовано конструктивное взаимодействие с различными организациями, предоставляющими медицинские и социальные услуги, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями, в том числе на основании заключенных соглашений.

- Так, в рамках сотрудничества УФСИН подписано 14 соглашений с министерствами, органами исполнительной власти, с общественностью. Кроме того, с субъектами пробации, с коммерческими, некоммерческими организациями, общественными объединениями и иными организациями заключено более 200 соглашений, - отметила Мария Корота.

Тесный контакт в рамках пробации УФСИН налажен с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки людей в трудных жизненных ситуациях «Добрый город», Вельским местным отделением «Красный крест» общероссийской общественной организации, Местной благотворительной общественной организацией «Центр помощи “Право на жизнь”», с Архангельской некоммерческой организацией «Кузница будущего» и другими организациями.

В продолжении разговора выступили представители некоммерческих объединений, которые рассказали об уже имеющемся опыте работы с сотрудниками УФСИН в рамках реализации закона «О пробации в РФ» по оказанию помощи нуждающимся. Поговорили и о создании в регионе центров пробации, где тем, кто освободился из мест лишения свободы, предоставят временное место пребывания и окажут необходимую помощь. В Поморье их планируют открыть на базе Центра социальной адаптации лиц, без определенного места жительства и занятий, а также на базе автономной некоммерческой организацией «Центр социальной адаптации «Другой формат».

В завершении встречи временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Максим Трефяк поблагодарил всех присутствующих за конструктивный диалог и отметил, что уголовно-исполнительная система Поморья готова продолжить взаимодействие с различными организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам развития института пробации на территории региона и заключения соглашений о сотрудничестве при осуществлении данной деятельности.