Архангелогородцы желают упорядочить пересдачу ЕГЭ

Большинство жителей Архангельска (71%) одобряет инициативу депутата Миронова засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний, как того требуют текущие правила («На экзаменах дети очень волнуются и могут что-то забыть»; «Если засчитывать лучший балл, дети не будут бояться пытаться снова»). Против высказались только 12% опрошенных («На мой взгляд, текущие правила справедливее»).



Женщины выступают за новый порядок заметно активнее мужчин.



Среди молодежи до 35 лет инициативу одобряют 73%, а вот среди опрошенных старше 45 лет — только 60%.



Среди обладателей дипломов о высшем образовании «за» — 75%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — 67%.



При этом среди родителей старшеклассников уровень одобрения инициативы ниже — поддерживают 54%, против выступают 16%, а 30% не могут сформировать однозначное мнение («Такое решение может расхолаживать детей»).



Среди учителей, работающих в 10—11 классах, тоже оказалось немало скептиков: идею учитывать наилучшие баллы при пересдаче ЕГЭ одобряют 67%, против — 14%, а 19% затруднились ответить («Количество пересдач возрастет, это дополнительная нагрузка на систему образования. Школьники будут менее ответственно подходить к сдаче экзаменов»).

(фото с https://1sept.ru/news/2025/10/14/71140)

