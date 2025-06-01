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Не все архангелогородцы одобряют выплаты молодым родителям в 450 тыс. руб

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому молодые семьи, где возраст родителей не превышает 26 лет и где родился второй ребенок, получат право на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
 
 Инициативу поддерживают 60% жителей Архангельска, тогда как 15% выступают против. Даже среди сторонников есть мнение, что мера недостаточна: «Сумма небольшая, нужно в разы больше». Критики более резки в оценках: «Чистый популизм! Сначала снизьте грабительские ипотечные ставки».
 
 Поддержка законопроекта чуть выше среди мужчин, чем среди женщин. Чаще за инициативу голосуют горожане старше 45 лет (66%), тогда как среди опрошенных до 35 лет таких 60%, а среди граждан от 35 до 45 лет — 58%. Респонденты возмущаются: «Почему ограничение 26 лет, если возраст молодёжи подняли до 45 лет?»; «Затраты на ребенка огромные, а этой суммой невозможно погасить ипотеку».
 
 Больше всего же сторонников инициативы среди имеющих детей горожан: 70% против 50% среди бездетных.

15 июль 08:00 | : Будни

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