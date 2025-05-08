Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

58% архангелогородцев поддерживают дополнительный отпуск для многодетных

58архангелогородцев поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей, против — 20%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Депутаты «Справедливой России — За правду» предложили ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней. Предполагается, что его можно будет присоединить к основному или использовать отдельно, но нельзя переносить на следующий год. Инициатива направлена на создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей. 58% архангелогородцев поддерживают законопроект: «Чем больше времени будет уделяться подрастающему молодому поколению, тем лучше будет для всех». 20% высказались против: «В таком случае многодетных родителей будут менее охотно брать на работу»; «Это дополнительные расходы для работодателей, необходимость найма дополнительных работников». 22% затруднились с ответом: «Тогда уж лучше такой отпуск сделать для всех родителей. Остальным детям внимание мам и пап не нужно?!»

Среди мужчин сторонников инициативы больше: 63% против 54% среди женщин. Молодежь до 35 лет чаще одобряет идею, чем те, кто старше. Чем выше доход, тем активнее архангелогородцы выступают за законопроект: среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей таких 48%, то среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 56%.

А как к инициативе депутатов относятся родители несовершеннолетних? Уровень поддержки нововведения варьируется в зависимости от количества детей в семье. Так, среди родителей с одним или двумя детьми, которые не планируют становиться многодетными, инициативу одобряют 57%, тогда как в многодетных семьях и среди тех, у кого в планах завести 3 и более детей, этот показатель достигает 78%.

 

18 июнь 07:55 | : Будни

Главные новости


Иван Поддубный в Архангельске
Вместе они - сила. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (217)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20