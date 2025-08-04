Вверх
Большинство архангелогородцев поддерживает запрет электронных сигарет

Большинство жителей Архангельска (67%) поддерживает идею полного запрета продажи вейпов, инициированную нижегородским губернатором и одобренную президентом. Против запрета выступает лишь 10% респондентов, еще 10% относятся к инициативе безразлично.

Среди женщин запрет поддерживают 73%, тогда как среди мужчин — 61%.

Уровень поддержки усиливается с возрастом: согласны с президентом и нижегородским губернатором 55% респондентов младше 35 лет, 68% опрошенных 35—45 лет и 75% граждан 45 лет и старше.

Респонденты с высшим образованием поддерживают запрет заметно чаще тех, у кого среднее профессиональное.

Наличие детей является одним из самых сильных факторов, влияющих на отношение к запрету. Среди респондентов, у которых есть дети, число поддерживающих инициативу достигает 74%. Среди бездетных граждан эта цифра значительно ниже — 60%.

Впрочем, по мнению нашей редакции, поголовный запрет вейпов – дело рук лоббистов табачной промышленности, курильщики просто перейдут на сигареты и стики с тем же отрицательным эффектом для собственного здоровья.

 

28 август 08:00 | : Будни

