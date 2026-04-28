Они себя еще покажут. В питомник при колонии №1 прибыли три щенка

В племенном кинологическом питомнике исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) появились новые питомцы.

Три молодые служебные собаки преодолели более 3000 километров, чтобы пополнить кинологическую службу регионального УФСИН. Целью этой транспортировки стало обновление генофонда и улучшение рабочих качеств будущих поколений служебных собак. Ценный груз доставила начальник племенного питомника ИК-1 Валерия Изместьева.

- Мы делаем это, чтобы наши собачки были еще умнее и сильнее, - поясняет Валерия Изместьева. - Привлечение новых кровей из разных регионов позволяет получать потомство, обладающее необходимыми для службы в УИС качествами: крепкой нервной системой, физической выносливостью и отличным чутьем.

Щенки немецкой овчарки Чипси, Чара и Честер родились четыре месяца назад в племенном питомнике служебного собаководства ИК-8 УФСИН России по Омской области. Каждый из них прошел курс воспитательной дрессировки, тщательное ветеринарное обследование, подтвердившее отличное здоровье. Чипси и Чара будут использоваться в качестве племенных собак, а Честер станет проходить службу в ИК-1 по розыскному профилю.