В Архангельске бельгийских и немецких овчарок готовят к службе Родине

Племенной питомник служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области готовит к выпуску щенков. В скором времени им предстоит начать службу в подразделениях уголовно-исполнительной системы в разных уголках северо-запада. А пока они осваивают азы начальной дрессировки.

Как сообщает издание «Регион 29», в 2023 году на племенном питомнике УФСИН появились на свет больше 20 щенков. Это бельгийские и немецкие овчарки. Первое время малыши живут с мамой, проходят вакцинацию и подрастают, а уже с двух месяцев начинаются тренировки. Для них оборудована специальная площадка — все снаряды, как для взрослых собак, но в мини-версии.

Щенки очень любит занятия, хоть и выполняют некоторые задания пока лишь с помощью опытных кинологов. Откликаются на игру — и это тоже часть тренировок.

— Щенки в учреждения уходят уже готовые для более плотной дрессировки. Мы даем им базовые навык. Это приучение к кличке, ошейнику, поводку, азы преодоления препятствий. Кроме того, мы активно занимаемся игрой, то есть учим играть с мячом, тряпочкой, — рассказывает Валерия Изместьева, начальник племенного питомника УФСИН России по Архангельской области.

За 2023 год стены питомника покинули 27 щенков, они будут служить не только в учреждениях УФСИН Поморья, но и в подразделениях уголовно-исполнительной системы Санкт-Петербурга и Республики Карелия, а также в Ленинградской, Вологодской, Нижегородской областях.