В питомнике аррхангельского УФСИН появились на свет щенки редкой породы

В первых числах сентября в племенном питомнике служебного собаководства при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области появились на свет восемь щенков.

Матерью новорожденных стала бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Софи. Две недели назад она родила щенят - пять мальчиков и трех девочек. Мамой Софи становится уже второй раз. Пока новорожденные будут находится вместе с ней до двух месяцев, а потом уже перейдут в ясли-щенятник, Именно здесь для них начнутся первые занятия по воспитательной дрессировке (игры с мячом, перетягивание специальных кусалок, приучение к кличке, поводку и ошейнику, преодоление препятствий).

Через три месяца они будут готовы к более серьезным тренировкам - начнут осваивать общий курс дрессировки и специальный. Кинологи займутся развитием их природных инстинктов и способностей, чтобы подготовить к выполнению важных служебных задач. Молодых собак обучат определенным навыкам: розыску людей и предметов по невидимым запаховым следам, задержанию, обыску местности и помещений. В будущем они будут использоваться для поиска людей по следу, обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. За каждой собакой закрепят специалиста кинологического подразделения.

С 2017 года специалисты питомника УФСИН России по Архангельской области ведут племенную работу с целью воспроизводства служебных собак с сохранением экстерьерных и рабочих качеств. Для разведения, содержания и выращивания пушистых служивых сотрудниками создаются все необходимые условия по кормлению, уходу, социализации и воспитательной дрессировке. На данный момент в питомнике содержатся 10 взрослых собак и 15 щенков.