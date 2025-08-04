Вверх
Кинологическая служба поморского УФСИН приросла новыми щенками

В УФСИН России по Архангельской области прибыли пять щенков породы немецкая и бельгийская овчарка.

Они  появились на свет  в племенном питомнике служебного собаководства КП-66 УФСИН России по Свердловской области. Хвостатые новобранцы уже распределены по учреждениям. Щенки будут нести службу в кинологических подразделениях ИК-4 и Управления по конвоированию, а остальные три - две бельгийские овчарки Зарина и Зола, а также щенок немецкой овчарки Лантан остались на питомнике УФСИН России по Архангельской области для дальнейшего использования в племенной деятельности.

Прибывшие собаки обучены основам общего курса дрессировки, навыкам преодоления препятствий и предрасположены для дальнейшего обучения защитно-караульной службе. Пока же у маленьких овчарок карантин. В это время специалисты устанавливают контакт с собаками. Задача кинологов - вырастить из игривых щенков дрессированных служебных собак. Хвостатым новобранцам еще предстоит сдать и небольшой экзамен, после которого они получат допуск к службе. 

В настоящее время в кинологической службе региональной УИС применяются для выполнения оперативно-служебных задач 149 немецкие и бельгийские овчарки.

 

 

28 август

