В Вологодскую область отправили служить двух архангельских щенков

В Вологодскую область отправились на службу два щенка с племенного питомника УФСИН России по Архангельской области.

Немецкие овчарки Бояра и Барон появились на свет в феврале этого года. За время, проведенное в питомнике, они прошли первоначальную дрессировку и обучены основам общего курса. Щенки приучены к ошейнику, поводку и к кличкам, им даны навыки выполнения основных команд и преодоления препятствий.

Бояра и Барон демонстрировали хорошую обучаемость. Они – потомство служебного пса Тая, который отлично сдавал нормативы, необходимые для службы во время работы в исправительной колонии №1 и собаки Бритни, выросшей на питомнике и имеющей высокую натренированность. Щенкам предстоит служить в исправительной колонии №3 и исправительной колонии №4 уголовно-исполнительной системы Вологодской области.

Отметим, что с начала года племенным питомником архангельского УФСИН были переданы 17 щенков, девять из них - в другие территориальные органы ФСИН России. Родилось с начала года 11 щенков, очередное прибавление сотрудники питомника ожидают в августе.