Народный фронт доставил на Донбасс партию помощи, повышающей эффективность подразделений. Бойцы благодарят северян за то, что их голоса теперь будут услышаны, а силы – умножены.



Инженерные части Северного флота, несущие службу на самых сложных направлениях, получили шесть современных радиостанций. Этот ценный груз собран коллективом управления по конвоированию регионального УФСИН России. Офицеры оперативно отработали заявку, чтобы у парней была возможность лучше координировать свои действия.



А артиллеристы 429-го мотострелкового полка с запорожского направления шлют признательность всем северянам и особенно сотрудникам областного УФССП. Приставы передали им дизельный генератор и две зарядные станции для бесперебойного питания раций, дронов и другого важного оборудования.