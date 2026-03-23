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Жители Поморья усилили мотострелков и военных инженеров

Народный фронт доставил на Донбасс партию помощи, повышающей эффективность подразделений. Бойцы благодарят северян за то, что их голоса теперь будут услышаны, а силы – умножены.

Инженерные части Северного флота, несущие службу на самых сложных направлениях, получили шесть современных радиостанций. Этот ценный груз собран коллективом управления по конвоированию регионального УФСИН России. Офицеры оперативно отработали заявку, чтобы у парней была возможность лучше координировать свои действия.

А артиллеристы 429-го мотострелкового полка с запорожского направления шлют признательность всем северянам и особенно сотрудникам областного УФССП. Приставы передали им дизельный генератор и две зарядные станции для бесперебойного питания раций, дронов и другого важного оборудования. 

01 июль 14:42 | : Будни

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