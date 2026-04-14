Конвоиры Архангельска сделали подгон спецназу на СВО

Народный фронт принял партию технических новинок от наших давних друзей – Управления по конвоированию УФСИН Поморья.



Сотрудники ведомства молниеносно отреагировали на заявку донецкого фронта и закупили шесть мощных радиостанций. В условиях современных боевых действий устойчивая связь – главный залог успеха и спасённые жизни парней.



Но самое впечатляющее – то, как ведомство заботится о своих людях. Замначальника управления Антон Ильин рассказал, что коллектив взял под крыло семью своего коллеги-штурмовика. Офицеры помогают его жене и детям с тяжёлым бытом в частном секторе: косят траву, чинят постройки, завозят продукты, а зимой убирают тонны снега. Настоящее мужское братство в действии!



Народный фронт благодарит сотрудников УК УФСИН России по Архангельской области за надёжное партнёрство.