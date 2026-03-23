Осужденные Котласа работают на благо монастыря

Отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колони № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас), осуществили волонтерский выезд для благоустройства территории древнего монастыря.

Этот день стал не просто субботником, а настоящим благородным делом. Осужденные проделали огромную работу: окосили высокую траву, наносили воду для освящения, помогли в установке поклонного креста. Отдельным знаком заботы стало строительство курятника для подсобного хозяйства монастыря - маленького, но такого нужного вклада в жизнь обители.

В тот же день состоялся Крестный ход с иконой Одигитрией, который прошел от Коряжемского Храма до Христофоровой пустыни. Это событие стало символом духовного возрождения и укрепления веры для всех собравшихся.

Настоятели монастыря выразили искреннюю благодарность отбывающим наказание в УФИЦ при ИК-4 за оказанную посильную помощь в благоустройстве обители. Они подчеркнули важность такой поддержки и выразили надежду на продолжение дальнейшего взаимодействия в деле возрождения Христофоровой пустыни. Этот день показал, что совместными усилиями, с верой и добрыми намерениями можно достичь многого.

Стоит отметить, что в Христофорову пустынь сегодня приезжают не только паломники, но и обычные туристы. Людей манит энергетика и история места.