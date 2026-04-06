Осужденные из Северодвинска оказали помощь собачьему приюту

Отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Северодвинск) посетили  приют для бездомных животных с доброй  миссией.

Вместе с представителями администрации УФИЦ-2 при ИК-1 осужденные выехали в приют «Четыре лапы», чтобы оказать посильную помощь его обитателям. В ходе визита они активно участвовали в различных видах работ, направленных на улучшение условий содержания животных. Отбывающие наказание провели необходимый ремонт по укреплению и восстановлению вольеров.  Также помогли привести в порядок территорию приюта. Особое внимание было уделено общению с собаками. Осужденные с удовольствием выгуливали животных, даря им внимание и ласку, что так важно для их эмоционального состояния четвероногих.

По окончании визита представители приюта с благодарностью поделились историей своего дела и показали условия, в которых живут собаки.

Стоит отметить, что осужденные к принудительным работам охотно откликаются на такие волонтерские инициативы. Подобные поступки свидетельствуют об исправлении и успешной социальной адаптации отбывающих наказание, являюсь примером доброты и отзывчивости.

 

18 май 11:23 | : Будни

