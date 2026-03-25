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Осужденные Архангельска благоустривают детские образовательные учреждения

Отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск)  оказали содействие городским образовательным учреждениям. 

В течение месяца волонтерский десант из числа осужденных УФИЦ выезжал в детские сады, чтобы привести в порядок прилегающую территорию. Выезды были организованы в детские сады «Золушка» и «Гвоздичка», а также специальную коррекционную образовательную школу № 31. Силами отбывающих наказание был обновлен внешний вид деревянных конструкций, используемых для отдыха детей во время прогулок, восстановлены бордюры вдоль  тротуаров. Также проведены мелкие ремонтные работы для поддержания общего порядка на территориях учреждений.

Данная инициатива стала возможной благодаря сотрудничеству администрации УФИЦ при ИК-7 УФСИН России по Архангельской области с руководителями детских садов и коррекционной школы, которые выразили благодарность осужденным за проделанную работу. Благоустроенные территории создают более комфортные и безопасные условия для пребывания детей, способствуя их всестороннему развитию.

 

04 июнь 11:48 | : Будни

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