Осужденные трудятся над возрождением монастыря в Котласе

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) оказали помощь в благоустройстве территории монастыря Христофорова Пустынь.

В свой выходной день по разрешению администрации и в сопровождении сотрудников УФИЦ отбывающие наказание выехали в Вилегодский округ, где располагается монастырь. После недавно прошедшей непогоды и сильного ветра здесь было повалено много кустарников и деревьев, которые перекрыли тропу к роднику и купальне. Осужденные распилили все упавшие ветки и убрали их, очистив доступ. Также отбывающие наказание скосили траву на территории около церкви и прилегающей к ней. Выезд в Христофорову Пустынь был собственной инициативой осужденных к принудительным работам для оказания благотворительной помощи.

После они смогли пообщаться с настоятелем монастыря. Представители церкви выразили огромную благодарность за оказанную помощь, а также надежду на продолжение дальнейшего взаимодействия по возрождению Христофоровой Пустыни.



