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Осужденные трудятся над возрождением монастыря в Котласе

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас)  оказали помощь в благоустройстве территории монастыря Христофорова Пустынь. 

 В свой выходной день по разрешению администрации и в сопровождении сотрудников  УФИЦ отбывающие наказание выехали в Вилегодский округ, где располагается монастырь. После недавно прошедшей непогоды и сильного ветра здесь было повалено много кустарников и деревьев, которые перекрыли тропу к роднику и купальне.  Осужденные распилили все упавшие ветки и убрали их, очистив доступ. Также отбывающие наказание скосили траву на территории около церкви и прилегающей к ней. Выезд в Христофорову Пустынь был собственной инициативой  осужденных к принудительным работам для оказания благотворительной помощи. 

 После они смогли пообщаться с настоятелем монастыря. Представители церкви  выразили огромную благодарность  за оказанную помощь, а также надежду на продолжение дальнейшего взаимодействия по возрождению Христофоровой Пустыни. 


 

19 июнь 11:39 | : Будни

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