В Архангельске приставы бились за зеленый берет

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу прошёл региональный этап испытаний на право ношения зеленого берета. Право носить этот символ профессионального мастерства ФССП России является почетным и престижным, получают его наиболее подготовленные судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Для этого необходимо быть в отличной физической форме, метко стрелять и быть теоретически подкованным.

В этом году в предварительных испытаниях приняли участие шестеро сотрудников из Архангельска, Новодвинска и с. Холмогоры.

В присутствии краповых беретов из Росгвардии участники отборочного тура сдали зачёт по теории огневой подготовки и нормативы по сборке/разборке оружия, продемонстрировали навыки стрельбы из пистолета и автомата.

Также испытания включали в себя бег на дистанции 100 метров и 5 км, подтягивание на перекладине, поднимание ног к перекладине, подъем с переворотом, а также приёмы рукопашного боя.

Успешно справились со всеми заданиями регионального этапа двое сотрудников отделения специального назначения: судебный пристав по ОУПДС-инструктор Алексей Розов и младший судебный пристав по ОУПДС-инструктор Артём Котов.

Впереди у ребят финальные испытания, которые пройдут осенью. Лишь подтвердив свою подготовку на федеральном уровне, они получат право носить зеленый берет.