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В Архангельске приставы бились за зеленый берет

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу прошёл региональный этап испытаний на право ношения зеленого берета. Право носить этот символ профессионального мастерства ФССП России является почетным и престижным, получают его наиболее подготовленные судебные  приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Для этого необходимо быть в отличной физической форме, метко стрелять и быть теоретически подкованным.

            В этом году в предварительных испытаниях приняли участие шестеро  сотрудников из Архангельска, Новодвинска и с. Холмогоры. 

            В присутствии краповых беретов из Росгвардии участники отборочного тура сдали зачёт по теории огневой подготовки и нормативы по сборке/разборке оружия, продемонстрировали навыки стрельбы из пистолета и автомата.

            Также испытания включали в себя бег на дистанции 100 метров и 5 км, подтягивание на перекладине, поднимание ног к перекладине, подъем с переворотом, а также приёмы рукопашного боя.

            Успешно справились со всеми заданиями регионального этапа двое сотрудников отделения специального назначения: судебный пристав по ОУПДС-инструктор Алексей Розов и младший судебный пристав по ОУПДС-инструктор Артём Котов.

            Впереди у ребят финальные испытания, которые пройдут осенью. Лишь подтвердив свою подготовку на федеральном уровне, они получат право носить зеленый берет.

            

19 июнь 09:33 | : Будни

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