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В канун праздника в Архангельске судебные приставы приняли присягу

Накануне Дня России шестеро сотрудников Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в торжественной обстановке присягнули на верность народу России и Закону. Среди них — судебные приставы-исполнители и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, успешно прошедшие испытательный срок и подтвердившие соответствие занимаемой должности.

В присутствии своих коллег, ветеранов Службы, членов Общественного совета судебные приставы поклялись не только соблюдать Конституцию Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права и интересы граждан, общества и государства, но и дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

Со словами напутствия к принявшим присягу обратился главный судебный пристав региона подполковник внутренней службы Алексей Самохвалов.  Поздравив сотрудников с этим важным событием, Алексей Николаевич пожелал им успешного карьерного пути, профессионализма и крепости духа. 

По сложившейся традиции накануне государственного праздника прошла церемония награждения лучших сотрудников органа принудительного исполнения и работников Управления. Заслуженные награды за профессионализм, преданность делу и вклад в укрепление законности получили более 120 сотрудников.

В завершении торжественного мероприятия главный судебный пристав региона Алексей Самохвалов поздравил коллектив Управления с Днём России, отметив, что этот не просто официальный праздник, а возможность задуматься о нашем месте в мировой истории, почувствовать связь поколений, а также осознать наше национальное достоинство. Алексей Николаевич пожелал всем здоровья, благополучия в семьях и веры в собственные силы. 

11 июнь 14:18 | : Будни

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