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Судебные приставы Архангельска бились за "зеленый берет"

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу прошёл региональный этап испытаний на право ношения зелёного берета. Этот символ чести и профессионального мастерства является отличительным знаком наиболее подготовленных судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Испытания регионального этапа включали в себя бег на дистанции 100 метров и 5 км, упражнения на перекладине (подтягивание, поднимание ног и подъём с переворотом), демонстрацию владения приёмами рукопашного боя. 

Также участники отборочного тура сдали зачёт по теории огневой подготовки и нормативы по сборке/разборке оружия, показали навыки стрельбы из пистолета и автомата.

Роман Уманец и Руслан Яворский успешно прошли все испытания. Теперь им предстоят финальные испытания в Москве, на которые соберутся лучшие судебные приставы по ОУПДС со всей России. И только те, кто успешно пройдёт этот этап, подтвердив уровень своей подготовки на федеральном уровне, будут гордо носить зелёный берет.  Желаем успеха нашим коллегам!


27 июнь 18:31 | : Будни

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