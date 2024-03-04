Архангельский судебный пристав признан лучшим в России

Сотрудник УФССП России по Архангельской области и Нененцкому автономному округу Денис Третьяков стал победителем Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России».

Финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства прошёл в Москве в преддверии Дня судебного пристава. За звание лучших боролись сотрудники, победившие в отборочном туре на уровне федеральных округов.

Северо-Западный Федеральный округ представлял судебный пристав по ОУПДС-инструктор отделения специального назначения УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Денис Третьяков.

Финальные испытания включали в себя физическую и огневую подготовку, проверку теоретических знаний, а также практических навыков и умений, необходимых при несении службы.

Денис Третьяков, с честью выдержав все испытания, стал победителем Всероссийского конкурса. Торжественная церемония награждение лучших сотрудников органа принудительного исполнения состоялась в Москве 1 ноября.

Отметим, что это не первая победа Дениса в этом году. В сентябре он успешно прошёл сложнейшие испытания и стал обладателем зелёного берета. Помимо этого Денису вручено наградное оружие.

Право на ношение зелёного берета удостаиваются лучшие из лучших судебных приставов по ОУПДС. В 2024 году только 10 из 110 участников испытаний с гордостью надели этот символ чести и профессионального мастерства ФССП России.

Малая Родина желает Денису дальнейших успехов в служебной деятельности и покорения новых вершин!