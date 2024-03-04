Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский судебный пристав признан лучшим в России

Сотрудник  УФССП России по Архангельской области и Нененцкому автономному округу Денис Третьяков стал победителем Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России».

Финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства прошёл в Москве в преддверии Дня судебного пристава. За звание лучших боролись сотрудники, победившие в отборочном туре на уровне федеральных округов.

Северо-Западный Федеральный округ представлял судебный пристав по ОУПДС-инструктор отделения специального назначения  УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Денис Третьяков.

Финальные испытания включали в себя физическую и огневую подготовку, проверку теоретических знаний, а также практических навыков и умений, необходимых при несении службы.

Денис Третьяков, с честью выдержав все испытания, стал победителем Всероссийского конкурса. Торжественная церемония награждение лучших сотрудников органа принудительного исполнения состоялась в Москве 1 ноября. 

Отметим, что это не первая победа Дениса в этом году. В сентябре он успешно прошёл сложнейшие испытания и стал обладателем зелёного берета. Помимо этого Денису вручено наградное оружие. 

Право на ношение зелёного берета удостаиваются лучшие из лучших судебных приставов по ОУПДС. В 2024 году только 10 из 110 участников испытаний с гордостью надели этот символ чести и профессионального мастерства ФССП России.

Малая Родина желает Денису дальнейших успехов в служебной деятельности и покорения новых вершин!

05 ноябрь 12:58 | : Будни

Главные новости


Мода по-архангельски
Путем добра. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (63)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20