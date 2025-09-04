Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские судебные приставы сегодня гуляют

1 ноября судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник. Этот год для службы юбилейный. 160 лет назад в результате судебной реформы Александра II институт судебных приставов становится ядром «исполнительного» судебного механизма и до сегодняшнего дня остаётся одним из важнейших государственных органов, от эффективности работы которого напрямую зависит защита прав и интересов государства и его граждан. 

            В настоящее время в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу функционируют 13 подразделений аппарата управления и 27 структурных подразделений. Если в 1896 году на всю Архангельскую губернию было 13 судебных приставов, то сегодня порядка 900 сотрудников вносят свой вклад в обеспечение правопорядка на территории региона, защиту нарушенных прав граждан.                                                                         В результате деятельности судебных приставов-исполнителей с начала года взыскано свыше 6,5 миллиардов рублей, в том числе в казну государства перечислено 792 миллиона рублей.  Также взыскано 917 миллионов рублей в пользу детей, восстановлены права взыскателей на получение заработной платы на сумму почти 20 миллионов рублей.

            Судебными приставами по ОУПДС осуществляется охрана всех федеральных судов и судебных участков мировых судей Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Сотрудниками обеспечена безопасность более чем  5 тысяч судебных заседаний. Никаких происшествий не допущено.

            При осуществлении в судах пропускного режима у посетителей выявлено и изъято почти три тысячи предметов, запрещённых к проносу. 

            В честь профессионального праздника более 100 наиболее отличившихся сотрудников и работников регионального Управления награждены медалями «За заслуги» и «160 лет основания института судебных приставов», а также Почётными грамотами и Благодарностями ФССП России. 

            Более чем полуторавековая история службы судебных приставов доказала её значимость для государства и граждан. Менялось название профессии, изменялись её функции, но неизменным всегда оставалось и остаётся обеспечение соблюдения законности в государстве и строгое следование Букве Закона.

01 ноябрь 09:18 | : Будни

Главные новости


Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко
Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (11)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20