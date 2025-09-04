Архангельские судебные приставы сегодня гуляют

1 ноября судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник. Этот год для службы юбилейный. 160 лет назад в результате судебной реформы Александра II институт судебных приставов становится ядром «исполнительного» судебного механизма и до сегодняшнего дня остаётся одним из важнейших государственных органов, от эффективности работы которого напрямую зависит защита прав и интересов государства и его граждан.

В настоящее время в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу функционируют 13 подразделений аппарата управления и 27 структурных подразделений. Если в 1896 году на всю Архангельскую губернию было 13 судебных приставов, то сегодня порядка 900 сотрудников вносят свой вклад в обеспечение правопорядка на территории региона, защиту нарушенных прав граждан. В результате деятельности судебных приставов-исполнителей с начала года взыскано свыше 6,5 миллиардов рублей, в том числе в казну государства перечислено 792 миллиона рублей. Также взыскано 917 миллионов рублей в пользу детей, восстановлены права взыскателей на получение заработной платы на сумму почти 20 миллионов рублей.

Судебными приставами по ОУПДС осуществляется охрана всех федеральных судов и судебных участков мировых судей Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Сотрудниками обеспечена безопасность более чем 5 тысяч судебных заседаний. Никаких происшествий не допущено.

При осуществлении в судах пропускного режима у посетителей выявлено и изъято почти три тысячи предметов, запрещённых к проносу.

В честь профессионального праздника более 100 наиболее отличившихся сотрудников и работников регионального Управления награждены медалями «За заслуги» и «160 лет основания института судебных приставов», а также Почётными грамотами и Благодарностями ФССП России.

Более чем полуторавековая история службы судебных приставов доказала её значимость для государства и граждан. Менялось название профессии, изменялись её функции, но неизменным всегда оставалось и остаётся обеспечение соблюдения законности в государстве и строгое следование Букве Закона.