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Архангельский УФСИН помог бывшей заключенной выжить на свободе

Сотрудники филиала по Ломоносовскому округу г. Архангельска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области помогли состоящей на учете в решении ее жизненных обстоятельств.

С заявлением о содействии к инспекторам УИИ обратилась осужденная, воспитывающая двух малолетних детей. У нее сложилась сложная жизненная ситуация из-за отсутствия средств к существованию. В соответствии с новым федеральным законодательством, регулирующим вопросы пробации, специалисты уголовно-исполнительной инспекции УФСИН оказали женщине помощь в оформлении документов для заключения социального контракта. Он был оформлен с Архангельским областным центром социальной защиты населения для решения вопросов по поиску работы.

- Социальный контракт в рамках программы «поиск работы» представляет собой форму государственной помощи для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и стремится найти свое место на рынке труда, - прокомментировала инспектор группы пробации филиала по Ломоносовскому округу г. Архангельска УИИ УФСИН России по Архангельской области Мария Куличик. - Он открывает возможности для трудоустройства при поддержке государства и предусматривает финансовую помощь.

Такая форма государственной поддержки в виде заключения социального контракта призвана улучшить материальное положение граждан, повысить качество их жизни и снизить вероятность рецидива противоправных действий.

Отметим, что участие в этой программе поможет людям выйти из категории малоимущих и обеспечить себе стабильный ежемесячный доход. В рамках этой меры поддержки предусмотрена единовременная выплата, эквивалентная прожиточному минимуму, которая будет перечислена в течение месяца после подписания соглашения. После успешного трудоустройства аналогичная сумма будет выплачиваться в течение трех последующих месяцев.

16 июнь 11:17 | : Будни

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