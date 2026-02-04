В Поморье приодели семью осужденной

Сотрудники Коношского межмуниципального филиала уголовно‑исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области (дислокация -  г. Каргополь) при содействии руководства комплексного центра социального обслуживания по Каргопольскому округу помогли осужденной.  

В рамках реализации мер по исполнительной пробации состоящей на учете в филиале УИИ была оказала необходимая помощь. На иждивении женщины находятся двое малолетних детей, которых она воспитывает одна. В настоящее время в семье остро встал вопрос приобретения одежды по сезону. Из-за материальных трудностей нет возможности купить самое необходимое. Осужденная с учетом ее трудной жизненной ситуации обратилась в УИИ с заявлением об оказании ей содействия. 

Сотрудники филиала УИИ и руководитель КЦСО по Каргопольскому округу Любовь Третьякова выдали женщине вещи для нее и детей. Также осужденной были переданы предметы первой необходимости. Данная помощь стала очень своевременной. 

Как показывает практика, граждане, вступившие в конфликт с законом, испытывают порой острую нехватку средств к существованию. Помочь найти выход из таких ситуаций и призван закон о пробации. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области во взаимодействии с многочисленными организациями оказывают разноплановую помощь и содействие.   

 

 

08 апрель 10:30 | : Будни

