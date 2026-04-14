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Архангельский УФСИН в очередной раз помог бойцам СВО

Личный состав Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) в очередной раз оказал помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. 

На этот раз сотрудники учреждения приобрели радиостанции. Заместитель начальника УК регионального УФСИН Антон Ильин доставил новое современное оборудование в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Оно крайне важно для обеспечения надежной связи и координации действий военнослужащих на передовой. Совсем скоро все это передадут бойцам СВО. 

- Мы надеемся, что эти радиостанции помогут нашим ребятам в их нелегкой службе, - отметил  заместитель начальника УК УФСИН России по Архангельской области Антон Ильин. -  Сотрудники подразделения будут и дальше поддерживать находящихся в зоне специальной военной операции.

 

15 июнь 11:57 | : Будни

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