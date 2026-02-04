Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сотрудники архангельского УФСИН послали подарки к 23 февраля "за ленту"

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники УФСИН России по Архангельской области в очередной раз оказали благотворительную помощь участникам специальной военной операции. 

 Доброе дело прошло в рамках Всероссийской акции «Нашим Героям», приуроченной к празднованию 23 февраля. День защитника Отечества в России является не только датой чествования военнослужащих, но и символом единства и патриотизма граждан. Осознавая значимость этого праздника и важность поддержки тех, кто в настоящее время находится на передовой, сотрудники УФСИН  объединили свои усилия.

В рамках акции личным составом областного ведомства были собраны денежные средства и предметы первой необходимости, крайне важные для военнослужащих в полевых условиях. Волонтерская помощь включает в себя медикаменты, теплые одеяла, носки и перчатки, постельное белье, средства личной гигиены (мыло, бритвенные принадлежности, зубные пасты, влажные салфетки). Не забыли и про вкусные гостинцы: сладости с чаем порадуют бойцов в минуты отдыха. Также был предоставлен набор инструментов, который станет полезным в бытовых вопросах.

Все собранное уже передано в штаб помощи. Активисты общественного формирования  уже в скором времени отправятся в зону проведения специальной военной операции. 

 

20 февраль 10:41 | : Будни

Главные новости


Но, поехали!
«Если бы не было Первой мировой войны»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (265)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20