Сотрудники архангельского УФСИН послали подарки к 23 февраля "за ленту"

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники УФСИН России по Архангельской области в очередной раз оказали благотворительную помощь участникам специальной военной операции.

Доброе дело прошло в рамках Всероссийской акции «Нашим Героям», приуроченной к празднованию 23 февраля. День защитника Отечества в России является не только датой чествования военнослужащих, но и символом единства и патриотизма граждан. Осознавая значимость этого праздника и важность поддержки тех, кто в настоящее время находится на передовой, сотрудники УФСИН объединили свои усилия.

В рамках акции личным составом областного ведомства были собраны денежные средства и предметы первой необходимости, крайне важные для военнослужащих в полевых условиях. Волонтерская помощь включает в себя медикаменты, теплые одеяла, носки и перчатки, постельное белье, средства личной гигиены (мыло, бритвенные принадлежности, зубные пасты, влажные салфетки). Не забыли и про вкусные гостинцы: сладости с чаем порадуют бойцов в минуты отдыха. Также был предоставлен набор инструментов, который станет полезным в бытовых вопросах.

Все собранное уже передано в штаб помощи. Активисты общественного формирования уже в скором времени отправятся в зону проведения специальной военной операции.