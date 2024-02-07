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Учебный центр ВМФ в Северодвинске получил воинскую хоругвь

    Воинскую хоругвь с изображением образа Спаса Нерукотворного передал в учебный центр младших специалистов ВМФ России в Северодвинске священник Олег Згама, замглавы епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

    Клирик вручил хоругвь командиру части капитану 1 ранга Алексею Пазлиеву во время торжественного построения, приуроченного ко Дню защитника Отечества.

    «Образ Спаса нерукотворного всегда покровительствует нашим славным морякам. Пусть Господь хранит вас и дарит вам силы в справедливой борьбе за наше правое дело, за нашу Россию», — сказал иерей Олег Згама в своем обращении к личному составу, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. 

(по материалам Архангельской епархии)

29 февраль 09:10 | : Будни / Верую

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