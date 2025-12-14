Северодвинск. Солдатам о религии

Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов посетил лазарет и дивизионы зенитного ракетного полка Северного флота.

«По многолетней традиции в святочные дни навестил солдат, — прокомментировал событие отец Антоний. — Поздравил военнослужащих срочной службы, пообщались. Рассказал о церковных праздниках и традициях. Привез сладкие подарки».

По словам отца Антония, взаимодействие с зенитным ракетным полком, которое было налажено не один год назад, успешно продолжается. Военнослужащие по призыву имеют возможность посещать Никольский храм Северодвинска и участвовать в церковных таинствах. Клирик благодарит командование полка за доброжелательное сотрудничество с Церковью и заботу о поддержании духовной жизни солдат.