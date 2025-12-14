Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск. Солдатам о религии

    Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов посетил лазарет и дивизионы зенитного ракетного полка Северного флота.

    «По многолетней традиции в святочные дни навестил солдат, — прокомментировал событие отец Антоний. — Поздравил военнослужащих срочной службы, пообщались. Рассказал о церковных праздниках и традициях. Привез сладкие подарки».

    По словам отца Антония, взаимодействие с зенитным ракетным полком, которое было налажено не один год назад, успешно продолжается. Военнослужащие по призыву имеют возможность посещать Никольский храм Северодвинска и участвовать в церковных таинствах. Клирик благодарит командование полка за доброжелательное сотрудничество с Церковью и заботу о поддержании духовной жизни солдат. 

15 январь 09:16 | : Будни / Верую

Главные новости


Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (126)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20