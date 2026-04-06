В Архангельске без флота нет Дня России

В день России Архангельск стал одной из ключевых точек на карте масштабного автопробега «Виват Флоту России!», посвященного 330-летию Военно-Морского Флота.

Мероприятие, объединившее 35 человек из 12 экипажей, стартовало 7 июня в Санкт-Петербурге. Путешествие уже пролегало через такие города, как Новая Ладога, Лодейное Поле, Вытегра и Вологда, а затем маршрут продолжился через Вельск и Северодвинск - город трудовой доблести, где участники провели целый день.

Накануне празднования Дня России автопробег прибыл в Архангельск, родину российского триколора. Сегодня участники возложили цветы к памятнику главкому ВМФ СССР Николаю Кузнецову и Вечному огню на площади Мира. Они также приняли участие в праздничных мероприятиях на набережной Северной Двины.

Особое значение для участников автопробега имела церемония обмена флагами «Бессмертного полка» между С-Петербургом и Архангельском, что стало символичным мостом между поколениями и городами.

Участников приветствовали заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Рыженков, председатель Союза ветеранов Северного флота Анатолий Бутко и председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

Иван Воронцов отметил, что Архангельск, как первый морской порт России, имеет особое значение для истории флота. В этом году страна отмечает не только 330-летие создания ВМФ, но и 325-летие первой морской победы России, одержанной под Архангельском у Новодвинской крепости.

«Прибытие автопробега в наш город в преддверии Дня России подчеркивает эту историческую связь. Впереди у участников большая культурная программа, которая позволит им глубже познакомиться с бытом, историей и традициями Архангельска, города воинской славы и первого морского порта страны. Это не просто демонстрация патриотизма, а глубокое погружение в историю и обмен опытом между ветеранами, чья жизнь неразрывно связана с морем», — поделился спикер городской Думы.

В рамках программы автопробега, который проводится уже в четвертый раз и является традиционным мероприятием ветеранов Военно-Морского Флота, запланированы встречи с представителями Фонда «Поморский коч» и посещение Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики.



