Архангельский священник: "Отогреть душу можно только любовью"

    В благотворительном фонде помощи военнослужащим и их семьям «Победа за нами» состоялся концерт в поддержку волонтеров, участников специальной военной операции и их семей. Открыл событие секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов.

    Священник напомнил о важности дарить свои таланты тому, кому сейчас сложно, кто нуждается в поддержке. Как заметил клирик, отогреть душу можно только любовью.

    В концерте приняли участие детские творческие коллективы, вокалистка Клавдия Соснина, певчие северодвинского Никольского храма. 

24 сентябрь 09:14

