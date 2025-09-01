Архангельский священник: "Отогреть душу можно только любовью"

В благотворительном фонде помощи военнослужащим и их семьям «Победа за нами» состоялся концерт в поддержку волонтеров, участников специальной военной операции и их семей. Открыл событие секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов.

Священник напомнил о важности дарить свои таланты тому, кому сейчас сложно, кто нуждается в поддержке. Как заметил клирик, отогреть душу можно только любовью.

В концерте приняли участие детские творческие коллективы, вокалистка Клавдия Соснина, певчие северодвинского Никольского храма.