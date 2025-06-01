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Отец Антоний наставляет бойцов зенитно-ракетного полка в Северодвинске

Секретарь епархиального отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами священник Антоний Власов навестил солдат зенитного ракетного полка Северного флота в Северодвинске. Клирик совершил молебен в расположении воинской части и побеседовал со срочниками. 


«Напомнил ребятам, что они — продолжатели славных традиций русского воинства, — прокомментировал встречу священник Антоний. — Привел примеры подвижников — святых воинов Александра Невского, Дмитрия Донского, Феодора Ушакова и прочих небесных покровителей защитников Отечества. Поговорили о том, что духовная сила, которую дарует человеку Господь Бог, сохраняет его в здравии и позволяет быть свободным от любых пагубных зависимостей». 

Напомним, что взаимодействие Церкви с зенитным ракетным полком было налажено не один год назад. Военнослужащие по призыву имеют возможность посещать Никольский храм Северодвинска и участвовать в церковных таинствах. Священник Антоний благодарит командование полка за доброжелательное сотрудничество с Церковью и заботу о поддержании духовной жизни солдат.


25 июнь 09:30 | : Будни / Верую

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