Женщины из архангельской исправительной колонии сделали доброе дело

К Международному дню защиты детей руководство участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) передало сертификаты для подопечных социального учреждения.

Это уже не первая добрая акция, проходящая по инициативе осужденных-женщин УФИЦ-1 при ИК-1. В этот раз они также приобрели большое количество подарочных сертификатов в одном из магазинов детской торговой сети. Начальник исправцентра Олеся Муха-Варавка их передала заведующей отделением, врачу-педиатру Архангельского медицинского центра для детей раннего возраста Яне Сокольниковой. Специалист учреждения поблагодарила руководство и отбывающих наказание за чуткость и внимание к пациентам.

В центре пребывают мальчишки и девчонки со всей области с поражением центральной нервной системы, врожденными пороками и аномалиями развития, и им порой приходится длительное время находиться здесь. Приятные подарочки будут вручены подопечным центра работниками учреждения.