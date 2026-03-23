Женщины из архангельской исправительной колонии сделали доброе дело

К Международному дню защиты детей руководство участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) передало сертификаты для подопечных социального учреждения. 

Это уже не первая добрая акция, проходящая по инициативе осужденных-женщин УФИЦ-1 при ИК-1. В этот раз они также приобрели большое количество подарочных сертификатов в одном из магазинов детской торговой сети. Начальник исправцентра Олеся Муха-Варавка их передала заведующей отделением, врачу-педиатру Архангельского медицинского центра для детей раннего возраста Яне Сокольниковой. Специалист учреждения поблагодарила руководство и отбывающих наказание за чуткость и внимание к пациентам. 

В центре пребывают мальчишки и девчонки со всей области с поражением центральной нервной системы, врожденными пороками и аномалиями развития, и им порой приходится длительное время находиться здесь.  Приятные подарочки будут вручены подопечным центра работниками  учреждения.  

 

01 июнь 11:03 | : Будни

