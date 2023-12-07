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В Поморье обустраивают уже восьмой участок для приговоренных к принудработам

При исправительной колонии № 16 УФСИН России по Архангельской области  (г. Онега) создан изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, для осужденных к принудительным работам. Соответствующий приказ подписан в  Федеральной службе исполнения наказаний  22 февраля.  

В настоящее время в здании созданного УФИЦ ведутся ремонтные работы. Все помещения оборудуются с учетом требований нормативно-правовых актов, предъявляемых к исправительным центрам. Официальное открытие изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, для осужденных к принудительным работам запланировано в июне  2024 года.

Новый УФИЦ будет открыт на базе имущества работодателя. Об этом достигнута договоренность между региональным УФСИН и руководством АО "Онежский ЛДК". Изолированный участок рассчитан на 116 человек. Осужденных, находящихся в нем,  трудоустроят станочниками, подсобными рабочими по укладке пиломатериалов.

На данный момент в УФСИН России по Архангельской области создано восемь УФИЦ с возможностью размещения 585 осужденных, причем пять из них открыты на базе имущества работодателей в рамках государственно-частного партнерства.

 

01 март 10:43 | : Будни

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