В Поморье обустраивают уже восьмой участок для приговоренных к принудработам

При исправительной колонии № 16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) создан изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, для осужденных к принудительным работам. Соответствующий приказ подписан в Федеральной службе исполнения наказаний 22 февраля.

В настоящее время в здании созданного УФИЦ ведутся ремонтные работы. Все помещения оборудуются с учетом требований нормативно-правовых актов, предъявляемых к исправительным центрам. Официальное открытие изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, для осужденных к принудительным работам запланировано в июне 2024 года.

Новый УФИЦ будет открыт на базе имущества работодателя. Об этом достигнута договоренность между региональным УФСИН и руководством АО "Онежский ЛДК". Изолированный участок рассчитан на 116 человек. Осужденных, находящихся в нем, трудоустроят станочниками, подсобными рабочими по укладке пиломатериалов.

На данный момент в УФСИН России по Архангельской области создано восемь УФИЦ с возможностью размещения 585 осужденных, причем пять из них открыты на базе имущества работодателей в рамках государственно-частного партнерства.