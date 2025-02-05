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Осужденные борются на улицах Архангельска с гололедом

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск), продолжают оказывать помощь муниципальным округам.

Погодная аномалия превратила улицы областной столицы в сплошной гололед. Городские службы, отвечающие за уборку территорий, включились в данную работу. Им на помощь пришли и осужденные УФИЦ при ИК-1. По просьбе администрации Ломоносовского округа  они очищают  от гололеда остановки общественного транспорта, чтобы горожанам было удобно и безопасно проходить к автобусам. Уже выполнены работы по уборке наледи на остановках по ул. Урицкого. 

Это уже не первая помощь осужденных к принудительным работам в наведении порядка на общественных территориях Архангельска. За прошлый год было организовано более 50 выездов отбывающих наказание в УФИЦ при ИК-1. 

 

26 февраль 10:49 | : Будни

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