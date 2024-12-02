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Судебные приставы Поморья стали дарить чудеса

Марафон предновогодних добрых дел сотрудники УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу традиционно начали с посещения подшефного Медицинского центра для детей раннего возраста. Здесь ежегодно проходят реабилитацию и получают помощь более 200 детей с поражением центральной нервной системы, врождёнными пороками и аномалиями развития.

Гости праздничного представления вместе с малышами и сказочными персонажами танцами, играми и весёлым смехом заряжали волшебную палочку, чтобы в Новом году у каждого исполнилось самое заветное желание. Кстати, загадать его можно было, посидев на волшебном троне Деда Мороза!

И, конечно, судебные приставы пришли не с пустыми руками. Ребятишки получили от шефов множество подарков. Среди них: детский манеж, игровой тоннель, футбольные ворота, хоккейные клюшки и шайбы, красочные мячи, горка-скалодром. Всё это обязательно пригодится малышам для активного времяпровождения и их физического развития.

Покидая гостеприимный Центр, взрослые унесли с собой заряд прекрасного настроения, частичку волшебства и веры в добро. А ещё — ёлочную игрушку в виде  ангела, сделанную своими руками на мастер-классе, организованном сотрудниками учреждения.


20 декабрь 11:15 | : Будни

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