Митрополит Корнилий совершил заупокойную в канун Троицкой родительской субботы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 июня совершил в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора парастас. Особое заупокойное богослужение прошло накануне Троицкой родительской субботы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел квартет архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

Троицкая родительская суббота получила название в связи с тем, что она приходится за день до великого двунадесятого праздника — дня Святой Троицы, Пятидесятницы.

Традиция на Троицу молиться об умерших существует со дня установления праздника, называемого также «днем рождения Церкви», членами которой являются не только живущие сейчас верующие, но и те, кто уже закончил свой земной путь. В день Пятидесятницы дело спасения мира завершилось схождением Святого Духа, Своей благодатью касающегося и живых, и мертвых. И в Троицкие дни особенно ощущается единение всей Церкви.

Считается, что чистосердечная молитва живых и благодеяния в память об умерших облегчают участь даже тех, кто оказался в аду. Об «во аде держимых» Церковь молится и в сам праздник Троицы во время особых, раз в год читаемых коленопреклоненных молитв. Возможно, именно поэтому существует заблуждение, что в Троицкую родительскую субботу можно молиться о некрещёных и самоубийцах. О тех, кто сам отделил себя от Бога своим неверием или смертным грехом, молиться можно и нужно самостоятельно, а вместе с Церковью — только за тех, кто был и остается ее членом, пусть даже грешным и заблудшим.