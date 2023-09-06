В Архангельске открываются богословские курсы

Православные богословские курсы в Архангельске приглашают слушателей на новый учебный год. Первое занятие состоится 6 октября, вход свободный.

Слушателей ждут в 18:00 в аудитории № 2101 Северного государственного медицинского университета (Архангельск, Троицкий пр., 51). Предварительная запись не требуется.



В программе — вероучительные, духовно-нравственные, церковно-исторические дисциплины: Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, катехизис, церковная история, патрология, литургика, сравнительное, нравственное и догматическое богословие, апологетика, сектоведение, церковнославянский язык и другие предметы.



Руководитель курсов — глава епархиального отдела религиозного образования и катехизации, настоятель Успенского храма Архангельска священник Кирилл Кочнев.



Занятия проходят с октября по апрель еженедельно по пятницам с 18:00 до 21:00. Срок обучения — три года. Вход свободный. Возраст и образование слушателей не ограничены.



Телефон для справок: +7 (911) 580 42 43 — отец Кирилл Кочнев.



Православные богословские курсы были образованы для всех, кто желает глубже познакомиться с учением Православной Церкви, в 2001 году отделом религиозного образования и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии совместно с Антониево-Сийским монастырем. Ежегодно слушателями курсов становятся от 50 до 100 человек.