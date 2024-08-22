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В Архангельске начинают работать богословские курсы

    Православные богословские курсы в Архангельске приглашают слушателей. Первое занятие состоится в пятницу, 4 октября, вход свободный.

    Слушателей ждут в 18:00 в Северном государственном медицинском университете в аудитории 1193. Предварительная запись не требуется.

    Занятия будут проходить с октября по апрель еженедельно по пятницам с 18:00 до 21:00. Срок обучения — 3 года. Возраст и образование слушателей не имеют значения.

    В программе следующие дисциплины: Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, катехизис, церковная история, патрология, литургика, сравнительное, нравственное и догматическое богословие, апологетика, церковнославянский язык и другие предметы.

    Руководитель курсов — глава епархиального образовательного отдела настоятель Успенского храма Архангельска священник Кирилл Кочнев.

    Телефон для справок: +7 911 580 42 43 (священник Кирилл Кочнев).

    Православные богословские курсы были образованы в 2001 году отделом религиозного образования и катехизации Архангельской епархии совместно с Антониево-Сийским монастырем для всех, кто желает глубже познакомиться с учением Православной Церкви. Ежегодно слушателями курсов становятся от 50 до 100 человек. 

20 сентябрь 09:07 | : Будни / Верую

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