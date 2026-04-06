Дмитрий Морев: Бокс - это по-нашему

Новый зал бокса набирает популярность среди ребят Ломоносовского округа — в этом  убедился градоначальник Архангельска при посещении одной из тренировок.:

 - Занятия в центре бокса на ул. Урицкого, 49/1 начались в прошлом году. После ремонта помещений и оснащения зала здесь разместилось отделение спортшколы «Каскад». 

 Сейчас более 140 ребят и девчонок осваивают бокс, а 52 ребёнка — кикбоксинг. Многие живут в соседних домах — в привокзальном районе. 

 Зал хорошо оснащён: здесь есть современный ринг, перекатная система боксёрских мешков, экран в тренерской для просмотра боёв, раздевалки и душевые. 

 Результаты уже радуют: 22 медали на первенстве Архангельской области и призовые места на первенстве Северо‑Запада. 

 В 2025 году отделению бокса спортивной школы «Каскад» присвоено имя выпускника спортшколы, участника СВО Виктора Булатова. 

 С директором «Каскада» Татьяной Коршуновой обсудили план развития. Предстоит заняться благоустройством прилегающей территории. Многие ребята приезжают на тренировки на велосипедах, поэтому нужна велопарковка. А при наличии уличных тренажёров летом можно часть занятий проводить на свежем воздухе. Будем вместе над этим работать.


21 май 14:00

