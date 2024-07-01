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Вместо пивбара – спортзал! В Архангельске откроют новый зал для бокса

В новом отделении спортивной школы «Каскад» на пересечении улиц Учительской и Шабалина бесплатно будут заниматься около ста ребят. Для взрослых зал будет доступен на платной основе.

«С сегодняшнего дня приступаем к капремонту помещений под новый зал для бокса. Это одно из мероприятий пятилетнего плана развития спортивной инфраструктуры Архангельска, - написал сегодня глава города Дмитрий Морев на своей странице в соцсети ВКонтакте. - Проект разработан, контракт на капитальный ремонт заключен. До конца года в кирпичной пристройке на перекресте ул. Шабалина и ул. Учительской откроется отделение бокса детской спортивной школы «Каскад». На этапе подготовки вместе директором школы Татьяной Коршуновой мы осмотрели помещения. Пока на первом этаже здания работает пивной бар, но после открытия учреждения для детей предпринимателям придется сменить род деятельности. Руководство «Каскада» заранее оповестило арендаторов о скорых переменах.  Помещения общей площадью 450 кв. метров освобождены. Здесь будут ринг и тренажерный зал, раздевалки и душевые. Облагородим и фасадную часть».

17 июль 12:01 | : Будни

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