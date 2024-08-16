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Маймаксанский округ порадует обновленный спортивный зал

В ФОКе «Гидролизный» спортшколы № 6 тренируется команда юных флорболистов. В конце сентября они придут на занятия в обновленное здание. Глава Архангельска Дмитрий Морев посетил место события, и вот, что он там увидел:

 - Один подрядчик укрепил конструкции, уделил внимание «лечению» кирпичной кладки, выполнил обшивку фасадов и ремонт кровли. Внешний вид изменился кардинально, обеспечены комфортные условия и безопасность.

 Второй подрядчик занимался ремонтом внутренних помещений первого этажа: покрашены стены в фойе, раздевалке и спортивном зале, заменены двери, проводились работы по обновлению полов.

 ФОК на ул. Гидролизной – не единственный спортобъект, где в текущем сезоне проведен ремонт. Мы уже завершили модернизацию хоккейной коробки ФОКа «Росток» в округе Варавино-Фактория. Продолжается благоустройство стадиона в Цигломени: подрядчик приступает к монтажу системы освещения. В Ломоносовском округе ремонтируем помещения под зал для бокса спортшколы «Каскад». Плюс – строительство новых спортзалов: у школы № 10 и на ул. Карпогорской.

 Сейчас работаем над бюджетом города на следующий год и также предусматриваем средства на развитие спортивной инфраструктуры.

11 сентябрь 14:20 | : Политика

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