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В архангельской спортшколе "Каскад" заканчивается комплексный ремонт

Место будущих спортивных баталий посетил глава областной столицы Дмитрий Морев и поделился впечатлениями:

- Тренерская нового формата создается в зале для единоборств, который мы откроем уже в январе.

 Капремонт помещений на ул. Урицкого, 49/1 выполнен на 70%. Сегодня вместе подрядчиком прошли каждый метр этажа, где для детей и взрослых начнет работать зал для бокса. Занятия для воспитанников спортшколы «Каскад» будут бесплатными. Малышей пригласят на фитнес с элементами единоборств. Тренироваться здесь смогут и взрослые.

 Пока стены зала выглядят брутально, но в дальнейшем у спортшколы есть план по оформлению спортивным граффити. Душевые, раздевалки и тренерская также в высокой стадии готовности. При этом тренерскую создают в формате конференц-зала с компьютерной техникой. Здесь появятся условия для проведения учебы, просмотра соревнований, обсуждения боксерских поединков, а также турниров по другим видам спорта.

 Контракт у подрядчика до 11 декабря, и, судя по темпам, в срок он укладывается. Затем здесь установят стационарный ринг, тренажеры, кронштейны с боксерскими грушами. Потребуется время на документальное оформление: заключение Роспотребнадзора, получение лицензии образовательного учреждения. Именно после лицензирования придется прекратить или сменить вид деятельности соседям спортзала – по закону пивной бар здесь работать не сможет.

 У директора «Каскада» Татьяны Коршуновой есть планы и по развитию прилегающей территории: установить уличные тренажеры или детскую площадку. Что именно необходимо, будут обсуждать со взрослыми спортсменами, родителями и детьми, которые станут постоянными посетителями нового спортивного объекта.


12 ноябрь 17:17 | : Экономика

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