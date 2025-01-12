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Зал бокса в Ломоносовском округе готов к приему спортсменов

О готовности спортивного объекта рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев, увидевший все собственными глазами:

- Подготовка к открытию выходит на финишную прямую. Сейчас завершается расстановка мебели и монтаж спортинвентаря. Доставлены подвесные боксерские мешки – необходимый снаряд для этого вида спорта. Плюс установили ринг… куда уж без него.

Напомню, что в зале разместится отделение бокса нашей муниципальной спортшколы «Каскад». Сейчас этим видом спорта бесплатно занимается более 100 детей от 9 лет. Им предлагают выбор: посещать тренировки в специализированном зале на ул. Урицкого, 49/1 или остаться в группе, которая продолжит заниматься на проезде Приорова. Планируем и дополнительный набор в отделение бокса.

В «Каскаде» работает 4 тренера по боксу, и все они со стажем более 10 лет. Тренерский состав спортшколы готов растить чемпионов!

Создание современных спортивных объектов – одна из задач нового президентского нацпроекта «Молодежь и дети».


13 февраль 14:45 | : Политика

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