Два товарища из Котласа оказались потенциальными террористами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Котласа в возрасте 16 и 18 лет. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в участие в деятельности террористической организации).

По предварительным данным, в 2024-2025 годах совершеннолетний подозреваемый, являясь приверженцем экстремистской и националистической идеологии, вовлек 16-летенего знакомого в деятельность международной организации, признанной в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической, деятельность которой запрещена на территории нашей страны. В текущем году они вместе участвовали в проведении акции, направленной на выведение из строя средств видеонаблюдения путём их разрушения, что повлекло снижение уровня безопасности на территории города Котласа и причинение материального ущерба.

Подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. По месту жительства проведены обыски, изъяты средства связи и предметы, имеющие значение для дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовный кодекс РФ за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы со штрафом.