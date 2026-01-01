Вверх
Северодвинец набавил себе срок за призывы к экстремизму в колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора отбывающему наказание в виде лишения свободы 42-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики или атрибутики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию) и ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Следствием и судом установлено, что осужденный, отбывая наказание за грабеж в исправительной колонии №1 в областном центре,  в августе 2024 года после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение публично в присутствии других осужденных высказывал речевые клише и формы приветствий, используемые  представителями экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, а также призывал осужденных к воспрепятствованию законной деятельности сотрудников государственных органов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области. 

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

21 январь 09:05

