В Мирном после прокурорской проверки 838 жителям сделали перерасчет за содержание жилья

Прокуратура ЗАТО г. Мирный провела проверку управляющей организации и выявила нарушения при начислении платы за содержание жилых помещений. В результате права 838 граждан восстановлены, общая сумма перерасчета составила около 800 тысяч рублей.

Установлено, что в договор управления многоквартирными домами необоснованно включили работы по содержанию придомовой территории в холодный период. При этом земельный участок управляющей организации не передавался, и услуги фактически не оказывались. Жители платили за то, чего не получали.

По итогам проверки прокурор внес управляющей организации представление об устранении нарушений. Компания требования удовлетворила.

Всем 838 гражданам произведен перерасчет платы за ненадлежащее оказание услуг. Общая сумма возврата составила около 800 тысяч рублей.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры управляющая компания ускорила процесс принятия земельных участков в управление. Также организация осуществила закупку техники для обеспечения надлежащего обслуживания придомовых территорий.