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Директор УК "Соседи" из Коноши оказался мошенником

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным директора ООО «Соседи»  по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения и в крупном размере).   

Уголовное дело возбуждено следственным органом по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что осужденный, являясь директором ООО «Соседи» осуществляющего на территории п. Коноши деятельность по управлению многоквартирными домами, в период с января по май 2021 года предоставил в МО «Коношское», а в последующем в Арбитражный суд Архангельской области заведомо ложные сведения о задолженности в размере свыше 800 тыс. рублей от нанимателей 71 жилого помещения  за период с 01.09.2018 по 31.12.2020.  

Образовавшуюся задолженность руководитель управляющей организации  обосновал разницей тарифов за содержание общедомового имущества жилых многоквартирных домов, установленных МО «Коношское» для нанимателей жилых помещений в виде 8,96 рублей за 1 кв. метр, и тарифом, утвержденным общими собраниями собственников жилых помещений – 18,91 рублей за 1 кв. метр. 

Однако фактически нанимателями оплата производилась в полном объеме по тарифам как для собственников помещений и данная задолженность отсутствовала.  

Далее после вступления в силу решения Арбитражного суда области, денежные средства в размере 810 452 рубля 75 копеек по исполнительному листу  были перечислены со счета МО «Коношское» на счет ООО «Соседи», которыми руководитель организации распорядился в интересах юридического лица. 

В последующем после проведения прокурорской проверки обвиняемый  сделал перерасчет гражданам по оплате предоставленных услуг.    

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. 

Приговор суда в законную силу не вступил.   

(коллаж с https://jkh-servis.ru/)    

18 декабрь 11:27 | : Скандалы

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