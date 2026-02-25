Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

58 миллионов и 61% готовности: депутаты проверили ход капремонта детского сада «Ветерок» на Котласской

Комиссия по социальным вопросам Архангельской городской Думы во главе с Сергеем Сорокиным провела выездное заседание в детском саду № 113 «Ветерок». Депутаты оценили ход капитального ремонта здания на улице Котласской, 9, корпус 1, а также обсудили дальнейшее развитие учреждения.

В поездке приняли участие депутаты Елена Ануфриева, Александр Назаренко, Кристина Саблина, Александр Гурьев, Светлана Алефиренко, заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Чиркова, а также представители городского департамента образования, подрядчика и строительного контроля.

Как отметила заведующая детским садом Юлия Бубнова, учреждение является окружным ресурсным центром Ломоносовского округа и активно сотрудничает с другими образовательными организациями. В настоящее время одно из зданий сада находится на этапе масштабного капитального ремонта.

Ремонт затягивается

Здание, построенное в 1968 году, ремонтируется по контракту на сумму более 58 миллионов рублей. Работы начались 12 марта 2025 года и должны были завершиться не позднее 28 ноября 2025 года, однако сроки были продлены. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 61%.

Представитель строительного контроля сообщил депутатам о двух серьезных проблемах у подрядчика: нехватке оборотных средств и недостаточном количестве рабочих. Эти факторы, по его словам, не позволяют говорить о сдаче объекта в ближайшее время. Контролирующие органы держат ситуацию под контролем и требуют от подрядчика оперативного решения возникших вопросов.

Что уже сделано

В ходе ремонта выполнены работы по устройству стяжек, оштукатуриванию стен, монтажу кровли и отмостки, установке окон и систем отопления. В настоящее время продолжается укладка напольной плитки и линолеума, отделка потолков и стен, монтаж осветительных приборов и фасада.

Депутаты осмотрели помещения будущих групп, пищеблока и актового зала.

Оборудование закуплено

На приобретение нового оборудования из федерального бюджета выделено более 4 миллионов рублей. Все контракты заключены, оборудование доставлено и находится в зданиях детского сада. В настоящее время ведется оформление групповых помещений.

Позиция депутатов

Председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин подчеркнул, что удалось собрать всех заинтересованных сторон для решения вопроса: администрацию города, депутатский корпус, руководство детского сада, представителей подрядчика и контролирующих организаций.

«Сегодня необходимы совместные усилия для того, чтобы детский сад заработал в максимально короткие сроки. Очевидно, что только постоянный контроль за ходом ремонта, в том числе со стороны депутатов, будет стимулировать подрядчика к добросовестной работе», — заявил Сорокин.

Депутат Александр Гурьев отметил, что капитальный ремонт объектов социальной сферы точно в срок — это общая приоритетная задача.

«Мы должны не только обеспечить качественное выполнение работ, но и усилить контроль за ходом строительства, чтобы каждый рубль бюджета был использован эффективно. Открытие обновленных учреждений — это долгожданное событие для жителей, особенно для наших детей», — подчеркнул Гурьев.

Депутат Александр Назаренко, представляющий округ, где находится детский сад, выразил надежду, что дети скоро вернутся в комфортные и современные условия. По его словам, подрядчик пообещал стремиться завершить все взятые на себя работы и ввести объект в эксплуатацию как можно скорее.

13 май 16:05 | : Будни

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (114)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20