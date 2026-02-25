58 миллионов и 61% готовности: депутаты проверили ход капремонта детского сада «Ветерок» на Котласской

Комиссия по социальным вопросам Архангельской городской Думы во главе с Сергеем Сорокиным провела выездное заседание в детском саду № 113 «Ветерок». Депутаты оценили ход капитального ремонта здания на улице Котласской, 9, корпус 1, а также обсудили дальнейшее развитие учреждения.

В поездке приняли участие депутаты Елена Ануфриева, Александр Назаренко, Кристина Саблина, Александр Гурьев, Светлана Алефиренко, заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Чиркова, а также представители городского департамента образования, подрядчика и строительного контроля.

Как отметила заведующая детским садом Юлия Бубнова, учреждение является окружным ресурсным центром Ломоносовского округа и активно сотрудничает с другими образовательными организациями. В настоящее время одно из зданий сада находится на этапе масштабного капитального ремонта.

Ремонт затягивается

Здание, построенное в 1968 году, ремонтируется по контракту на сумму более 58 миллионов рублей. Работы начались 12 марта 2025 года и должны были завершиться не позднее 28 ноября 2025 года, однако сроки были продлены. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 61%.

Представитель строительного контроля сообщил депутатам о двух серьезных проблемах у подрядчика: нехватке оборотных средств и недостаточном количестве рабочих. Эти факторы, по его словам, не позволяют говорить о сдаче объекта в ближайшее время. Контролирующие органы держат ситуацию под контролем и требуют от подрядчика оперативного решения возникших вопросов.

Что уже сделано

В ходе ремонта выполнены работы по устройству стяжек, оштукатуриванию стен, монтажу кровли и отмостки, установке окон и систем отопления. В настоящее время продолжается укладка напольной плитки и линолеума, отделка потолков и стен, монтаж осветительных приборов и фасада.

Депутаты осмотрели помещения будущих групп, пищеблока и актового зала.

Оборудование закуплено

На приобретение нового оборудования из федерального бюджета выделено более 4 миллионов рублей. Все контракты заключены, оборудование доставлено и находится в зданиях детского сада. В настоящее время ведется оформление групповых помещений.

Позиция депутатов

Председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин подчеркнул, что удалось собрать всех заинтересованных сторон для решения вопроса: администрацию города, депутатский корпус, руководство детского сада, представителей подрядчика и контролирующих организаций.

«Сегодня необходимы совместные усилия для того, чтобы детский сад заработал в максимально короткие сроки. Очевидно, что только постоянный контроль за ходом ремонта, в том числе со стороны депутатов, будет стимулировать подрядчика к добросовестной работе», — заявил Сорокин.

Депутат Александр Гурьев отметил, что капитальный ремонт объектов социальной сферы точно в срок — это общая приоритетная задача.

«Мы должны не только обеспечить качественное выполнение работ, но и усилить контроль за ходом строительства, чтобы каждый рубль бюджета был использован эффективно. Открытие обновленных учреждений — это долгожданное событие для жителей, особенно для наших детей», — подчеркнул Гурьев.

Депутат Александр Назаренко, представляющий округ, где находится детский сад, выразил надежду, что дети скоро вернутся в комфортные и современные условия. По его словам, подрядчик пообещал стремиться завершить все взятые на себя работы и ввести объект в эксплуатацию как можно скорее.