Депутаты АрхГорДумы прошлись по центральной части города с инспекцией

В ходе рабочей поездки депутатов Архангельской городской Думы Ксении Корюкиной, Кристины Саблиной и Александра Кузнецова особое внимание было уделено вопросам благоустройства детских садов, школ и придомовых территорий центральных округов.

Недавно проведенные работы объектов социальной сферы, а также внутридворовых проездов направлены на повышение уровня комфорта и безопасности для детей и их семей.

По словам Ксении Корюкиной, в этом году удалось уделить внимание всем дошкольным учреждениям Октябрьского округа. Например, в детском саду «Ёлочка», построенном в 1968 году, заменили окна в музыкальном зале. Старые деревянные рамы, давно нуждавшиеся в обновлении, были лишь утеплены скотчем, но теперь учреждение получило новые пластиковые окна с замками для безопасности детей.

В детском саду «Туесок» провели ремонтные работы, а для детского сада «Мирославна» приобрели сушильные шкафчики для малышей. В «Песенке» закупили оборудование для пищеблока. Все это стало возможным благодаря инициативе городских депутатов округа, отметила Ксения Сергеевна.

Народные избранники посмотрели и новый тротуар рядом с детским садом "Ёлочка". Ремонт выполнен в рамках городской программы. Качество уложенного покрытия также проверили в рамках депутатского контроля.

В ходе поездки депутаты проверили двор дома №11 на Котласской улице, где появилось новое покрытие. Депутат Кристина Саблина отметила, что за последние годы двор претерпел значительные изменения и теперь выглядит ухоженным и комфортным.

Особое внимание городские депутаты традиционно уделяют уличным детским площадкам.

В рамках депутатского контроля участники посетили и новую детскую площадку на Новгородском 158. С просьбой об установке игровой зоны к народным избранникам обратились активные жители. И если раньше здесь была только одна песочница, теперь целый игровой городок, который уже пользуется популярностью у местных жителей.

Народный избранник Александр Кузнецов сообщил, что аналогичные работы проводятся и на других территориях. В частности, на Садовой улице, дом 2 корпус 1, уже завершено асфальтирование двора, а в текущем году здесь будет установлена детская площадка, полностью оформленная под ключ.

Контроль за выполнением работ и соблюдением сроков их проведения остается приоритетом для депутатов Архангельской городской Думы. Они продолжают следить за состоянием объектов в округах и оперативно реагировать на возникающие проблемы.



